Бывший посол Великобритании в России Тоби Брентон заявил, что разрешение президента США Джо Байдена наносить удары вглубь России не изменит ситуации для Украины.

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Его слова приводит телеканал Sky News.

«Никто на самом деле не ожидает, что это изменит ситуацию. Они полагают, что это усложнит жизнь русским, замедлит их продвижение, но в настоящее время тенденция войны такова, что русские будут наступать», — заявил Брентон.

По его словам, дальнобойные ракеты не смогут оказать существенного влияния на ход конфликта.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.