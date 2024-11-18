Сийярто назвал крайне опасным решение о нанесении ударов вглубь РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал разрешение Украине бить западным оружием целям в глубине российской территории «чрезвычайно опасным решением», которое несет новые риски распространения конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне New York Times ,со ссылкой на источники в администрации США, сообщила, что американский лидер Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.

«Возможность применения Украиной выделенного ей оружия стран НАТО по целям в глубине РФ — это невообразимо опасное решение, невообразимо опасная идея, которая влечет за собой чрезвычайно серьезный риск распространения [конфликта]», — отметил Петер Сийярто

Ранее на вопрос журналистов о том, действительно ли Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, уклончиво ответил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

«США на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», — пояснил чиновник.

Напомним, что в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин разъяснил, что украинцы сами не смогут применять западные дальнобойные системы.

Удары с помощью комплексов возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает», уточнил российский лидер.

Таким образом, констатировал глава государства, речь идет не о разрешении Украине использовать оружие этого типа, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.