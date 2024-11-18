Си Цзиньпин назвал страны, ответственные за реагирование на глобальные вызовы

Китай и Великобритания несут ответственность за реагирование на глобальные вызовы. Такое заявление на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером сделал председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас «мир вступает в новый период турбулентности и перемен».

«Китай и Великобритания, будучи постоянными членами Совбеза ООН и крупнейшими экономиками мира, не только несут ответственность за содействие национальному развитию, но и за реагирование на глобальные вызовы», — добавил председатель КНР.

Также, по словам Си Цзиньпина, Пекин и Лондон имеют широкое пространство для сотрудничества в торговле, инвестициях, альтернативных источниках энергии, финансовых услугах, здравоохранении, благосостоянии народа и других областях.