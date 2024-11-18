Дуда сделал заявление об атаке Москвы ракетами ATACMS

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ВСУ не смогут атаковать Москву и Санкт-Петербург с помощью американских ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам польского президента, радиус действия таких ракет не превышает 300 километров, поэтому ими нельзя атаковать отдаленные от границы с Украиной цели. При этом Дуда все равно положительно оценил разрешение атаковать российскую территорию ракетами Storm Shadow/SCALP, которое ВСУ получили от США, Франции и Великобритании — ранее информация об этом появилась в СМИ.

«Очень хорошо, что к этому решению присоединились французские и британские союзники, ибо Украина имеет ракеты также из этих стран. Жаль, что к этому решению не присоединилась Германия», — заявил он.

Дуда: Польша боится, что ФРГ договорится с Россией по "Северному потоку"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары по России с помощью дальнобойных ракет ATACMS.