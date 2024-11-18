В Бундестаге назвали причины одобрения США ударов вглубь России

Внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Нильс Шмид считает, что решение Вашингтона одобрить удары вглубь России дальнобойным оружием связано с внутренней политикой США.

"Решение президента Байдена имеет внутриполитические причины", - сказал он газете Rheinische Post.

По мнению депутата, уходящий глава Белого дома Джо Байден стремится продемонстрировать "нерушимую поддержку" Украины и осложнить избранному президенту США Дональду Трампу возможное прекращение помощи Киеву. Шмид также поддержал решение канцлера Олафа Шольца не передавать Украине крылатые ракеты Taurus. По его словам, это происходит "неслучайно".

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В кабмине ФРГ сообщили, что США проинформировали Берлин о решении санкционировать удары вглубь РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что позиция Москвы насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. По его словам, это решение означает "качественно новый виток" в напряженности.