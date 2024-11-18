Владелец SpaceX Илон Маск и советник избранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн поссорились на фоне формирования будущей команды политика. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Источник отметил, что инцидент произошел 13 ноября, во время обеда в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

Илон Маск при все собравшихся поинтересовался тем, почему советник оказывает столь большое влияние на решения Трампа по кадровым вопросам. В частности, убедил избранного президента отобрать на пост главы Минюста бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, а также Уильяма Макгинли на пост советника по юридическим вопросам

Собеседник портала заметил, что Эпштейн разозлился из-за сомнений в квалификации его кандидатов.

«Их полные проблем отношения достигли критической точки», — пояснил источник.

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По его словам, разрыв между Маском и Эпштейном был давно ожидаем, после победы Трампа напряжение между высокопоставленными сотрудниками команды нарастало с каждым днем.