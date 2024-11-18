Юрист объяснил, почему Байден отложил решение по ракетам до конца выборов

Президент США Джо Байден отложил решение по дальнобойным ракетам до конца выборов в стране, чтобы не навредить шансам вице-президента Камалы Харрис на избрание. Такое мнение в беседе с RT высказал юрист Дэн Ковалик.

Он отметил, что, несмотря на это, Харрис «все равно потерпела поражение» на выборах и победа досталась республиканцу Дональду Трампу.

«Мы понимали, что такое ужасное решение он примет. Однако я испытываю не удивление, а ярость, ведь это шаг к третьей мировой войне и применению ядерного оружия», — добавил Ковалик.

По словам юриста, это идет вразрез с демократическими принципами, поскольку американцы свое мнение по этому поводу высказали, выбрав Трампа.

«Если население, проголосовав за него, что-то и донесло, так это то, что люди хотят прекращения поддержки Украины и прекращения украинского военного конфликта», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Байден разрешил Украине бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Данный вопрос обсуждался в США не первый месяц, однако до президентских выборов Вашингтон не давал разрешение на их использование в таких целях.