Южная Корея планирует добиваться новых санкций против России и КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул планирует добиваться введения новых санкций против России и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

По словам южнокорейского президента, против России и КНДР необходимо ввести дополнительные санкции за военное сотрудничество. Он также добавил, что подобный союз является «прямым вызовом международному режиму мира», а также станет причиной более серьезных провокаций со стороны Северной Кореи.

«Мы будем плотно взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами, чтобы в отношении российско-северокорейского военного сотрудничества осуществлялись мощные и действенные санкции», — заявил Юн Сок Ель.

Напомним, что 19 июня Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем партнерстве.