В Финляндии сообщили о разрыве подводного кабеля связи с Германией

Соединяющий Финляндию и Германию подводный кабель связи неисправен. Он проходит рядом с российским газопроводом "Северный поток" на расстоянии несколько сотен метров. Это единственный финский морской кабель, который идет напрямую в Центральную Европу, сообщило издание Ilta-Sanomat.

Перебои в работе C-Lion1, проходящем от Сантахамина в Финляндии до Ростока в Германии, привели к нестабильному коммуникационному соединению. Кабель длиной 1200 километров введен в эксплуатацию в 2016 году и является частью сети государственной компании Cinia, занимающейся оптоволоконными соединениями.

По данным компании, кабель порван, в настоящее время ведется расследование инцидента. Ремонт может занять от 5 до 15 дней.