Кто займет ключевые посты в будущей администрации Дональда Трампа

Избранный президентом США Дональд Трамп предложил ряд политиков, бизнесменов и общественных деятелей на должности в своей новой администрации. Кто будет управлять США при Трампе, а также представлять страну на международных площадках, разбирался «Рамблер».

Выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года, на них победил республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. В настоящее время политик формирует свою команду и уже известно, кто займет ключевые посты в новой администрации США.

Энергетика

Так, на пост министра внутренних дел и главы Национального совета по энергетике Трамп предложил губернатора Северной Дакоты, миллиардера Дугласа Бергама. Ведомство, которое возглавит Бергман, не является силовым, а управляет природными ресурсами, отвечая, в том числе и за национальные заповедники и программы, связанные с американскими индейцами. Бергман в 2023 году собирался принимать участие в выборах президента, однако в итоге отказался от гонки, пишет «Коммерсант».

А на пост министра по энергетике, который также станет членом нового Национального совета, был выдвинут возглавляющий компанию Liberty Energy Крис Райт. По данным СМИ, Райт якобы отрицает существование климатического кризиса и не считает, что мир находится в стадии энергетического перехода к новым источникам энергии, отмечает РИА Новости.

Внешняя политика

Должность Госсекретаря США Дональд Трамп предложил занять сенатору от Флориды, стороннику санкций, внесенному в санкционные списки в России и в Китае, Марко Рубио. Рубио также является противником помощи Украине, напоминает «Первый канал».

А на должность постоянного представителя США при ООН в своей будущей администрации Дональд Трамп номинировал члена Палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник. С ее именем связывают отставку ректоров Гарвардского и Пенсильванского университетов в конце 2023 года из-за пропалестинских акций студентов. В ходе слушаний в Конгрессе она потребовала от руководства этих вузов осудить любые выступления, направленные против Израиля, пишет ТАСС.

Пентагон и национальная безопасность

Еще одной женщиной, которая займет одну из ключевых должностей в новой американской администрации, станет директор Национальной разведки, бывший член Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Тулси Габбард. Она является ветераном войны в Ираке и ранее была демократом.

В октябре 2022 года Габбард заявила о выходе из Демократической партии, обвинив ее руководство в «трусливом невежестве, антибелом расизме, враждебном отношении к духовности и верующим людям, в приближении ядерной войны». В 2024 году она присоединилась к республиканцам.

А кандидатом на пост главы Министерства национальной безопасности стала Кристи Ноэм - губернатор Южной Дакоты с 2019 года. Она является сторонницей жесткой миграционной политики.

Неоднозначным решением Трампа стала кандидатура на пост главы Пентагона. Избранный президент предложил на эту должность американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета. Он служил в Афганистане и Ираке, а также в тюрьме Гуантанамо.

А экс-директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф займет в новой администрации должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По словам Трампа, новый шеф ЦРУ станет первым человеком, занимавшим оба ключевых поста в сфере американской разведки.

Здравоохранение и Минюст

Пожалуй, самой обсуждаемой в этой череде назначений стала кандидатура бывшего демократа и конкурента Трампа в президентской гонке Роберта Кеннеди-младшего. Политик заслужил в США репутацию конспиролога и антипрививочника. Он активно противился всеобщей вакцинации, причем речь шла не только о прививках от COVID-19, но и от гепатита В или гриппа.

При этом в подчинение к нему попадет как само Министерство здравоохранения, так и его многочисленные дочерние агентства, в том числе Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами, Национальные институты здравоохранения (NIH), Центры Medicare и Medicaid и другие, напоминает «Коммерсант».

А предложение Дональда Трампа выдвинуть на пост главы министерства юстиции и генпрокурора конгрессмена Мэтта Гетца, по данным телеканала NBC News, стало настоящим шоком для работников ведомства.

В отношении Гетца ранее велось федеральное расследование по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, закончившееся без предъявления обвинений. При этом он регулярно критиковал как Минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его.

Департамент эффективности государственного управления

Дональд Трамп заявил и о создании новой структуры – Департамента по достижению эффективности государственного управления. Он предложил возглавить новое ведомство владельцу компаний Tesla и SpaceX Илону Маску и выдвигавшемуся на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Вивеку Рамасвами, который снял свою кандидатуру в пользу Трампа.

При этом Маск только в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа и считается одним из самых его ярых сторонников. Исходя из статистических данных Федеральной избирательной комиссии США, Маск в этом году стал одним из крупнейших политических доноров в стране. Он в общей сложности сделал пожертвований в поддержку Трампа на сумму более чем 118 миллионов долларов, пишет Politico.