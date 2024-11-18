В Турции опровергли данные о предложении Эрдогана заморозить конфликт на Украине

Турция опровергает утверждения агентства Bloomberg, касающиеся инициатив Анкары по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявили источники в МИД страны.

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Ранее Bloomberg в своей публикации заявило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта. Свой план он якобы представит в понедельник на встрече лидеров стран «двадцатки». Отмечалось, что Эрдоган может предложить Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вступления Киева в НАТО по меньшей мере на 10 лет.

«Мы поддерживаем дипломатические инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией. В то же время, опубликованная сегодня, 18 ноября, агентством Bloomberg новость под заголовком "Союзники Украины опираются на Зеленского в вопросе прекращения войны" не отражает истину в части, касающейся Турции», — заявил источник агентства.

Напомним, что саммит G20 проходит в Бразилии с 18 по 19 ноября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.