В ФРГ назвали шаг, который станет объявлением войны России

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт предупредила об опасности передачи Берлином Киеву крылатых ракет Taurus. Ее слова приводит агентство DPA.

«Поставка ракет Taurus, которые должен программировать Бундесвер, практически станет объявлением войны атомной державе России. Дискуссия показывает, что правительство Мерца — Хабека для Германии было бы коалицией войны», — заявила политик.

Вагенкнехт назвала крайне опасным явление, что консервативный блок ХДС/ХСС, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) начали снова поднимать тему передачи Taurus на вооружение Вооруженным силам Украины.

Также лидер BSW указала, что решение США по ударам вглубь России является очередным шагом в направлении большой войны. Вагенкнехт подчеркнула, что подобное решение является крайне необычным, поскольку уже был избран новый президент США Дональд Трамп.

До этого кандидаты в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц и «зеленых» Роберт Хабек выступили за передачу Taurus, которые уже давно просит Киев.

Министр обороны ФРГ Писториус: поставки Киеву Taurus не изменят ситуацию для ВСУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отвергал такую возможность из опасений эскалации конфликта на Украине. Представитель германского кабмина Вольфганг Бюхнер в свою очередь подчеркнул, что решение президента США Джо Байдена о нанесении ударов американским дальнобойным оружием ATACMS вглубь территории России не повлияет на решение Шольца не поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

17 ноября стало известно о решении Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS, написала газета The New York Times со ссылкой на источники. Ожидается, что ATACMS с дальностью применения до 300 километров будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

В сентябре президент России Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование такого оружия будет означать, что США, страны НАТО, Европы воюют с Россией.