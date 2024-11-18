Пока вы не уснули: позиция Путина по ударам вглубь РФ и что станет объявлением войны

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В Кремле рассказали о позиции Путина об ударах ракетами США вглубь России

Позиция РФ насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад», - отметил представитель Кремля.

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В Финляндии сообщили о разрыве подводного кабеля рядом с "Севпотоком"

Соединяющий Финляндию и Германию подводный кабель связи неисправен. Он проходит рядом с российским газопроводом "Северный поток" на расстоянии несколько сотен метров. Это единственный финский морской кабель, который идет напрямую в Центральную Европу, сообщило издание Ilta-Sanomat.

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Мир отреагировал на разрешение ВСУ бить вглубь России

Две главные новости минувшего воскресного вечера. Первая. The New York Times сообщила, что уходящий президент США Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Речь о ракетах ATACMS. Газета ссылалась на некие осведомленные источники в американской администрации.

Вторая новость, которая появилась чуть позже. Французская Le Figaro, тоже со ссылкой на «информированные источники», сообщила, что Париж и Лондон дали Киеву аналогичное «добро» на применение своих ракет SCALP и Storm Shadow.

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В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа

Реальная подготовка телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не ведется, запросов с американской стороны не поступало.

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В ФРГ назвали шаг, который станет объявлением войны России

© DPA/TACC

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт предупредила об опасности передачи Берлином Киеву крылатых ракет Taurus. Ее слова приводит агентство DPA.

«Поставка ракет Taurus, которые должен программировать Бундесвер, практически станет объявлением войны атомной державе России. Дискуссия показывает, что правительство Мерца — Хабека для Германии было бы коалицией войны», — заявила политик.

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Дуда: Польша боится, что ФРГ договорится с Россией по "Северному потоку"

Польский президент Анджей Дуда признал, что Варшава опасается того, что власти Германии и России договорятся о возобновлении работы газопровода «Северный поток».

Об этом пишет РИА Новости.

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Стало известно, где ВС РФ приготовили ловушку ВСУ

Российские военные в Часовом Яре загоняют подразделения Вооруженных сил Украины в ловушку и уничтожают на подходах к городу. Об этом ТАСС сообщил начальник оперативного штаба разведцентра "Мелодия" добровольческой бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса в составе группировки войск "Юг".

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Выпрыгивающих из окон охваченной огнем больницы людей сняли на видео

© Соцсети

В больнице Екатеринбурга, в которой произошел пожар, люди выбирались наружу через окна. Об этом сообщает Mash.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как люди прыгали с третьего этажа на крышу пристройки, а затем спускались. Как отмечается, огонь дошел до реанимации. Напомним, что возгорание произошло в клинической больнице №3. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, огонь охватил крышу здания.

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Директор Владимира Левкина раскрыл детали смерти артиста

Смерть экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина стала неожиданностью не только для поклонников, но и для близкого окружения.

Певец скончался утром 17 ноября, а буквально за несколько дней до этого строил планы на работу и договаривался о концертах.

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Реальные цены на продукты увеличились за год на 50-100%

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» оценил реальное повышение цен на продукты питания в 2024 году в России в 50-100%.

По словам экономиста, грядущий рост тарифов ЖКХ и падение нацвалюты РФ создают дополнительное инфляционное давление. По его словам, в такой ситуации темпы роста цен вряд ли существенно снизятся до конца года и в предстоящем году.

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