ФРГ и Финляндия выпустили заявление по повреждению подводного кабеля

Германия и Финляндия выразили беспокойство по поводу повреждения подводного кабеля связи C-Lion1, который проходит между этими двумя странами на дне Балтийского моря, ведется тщательное расследование.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон на сайте МИД ФРГ.

«Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, что говорит о нестабильности современного мира.

В МИД ФРГ подчеркнули, что ведется всестороннее тщательное расследование произошедшего. В заявлении также указано, что защита европейской общей критической инфраструктуры жизненно важна для безопасности и устойчивости общества.

Неисправность была обнаружена 18 ноября в подводном кабеле Cinia C-Lion1. Из-за неисправности услуги по нему не предоставлялись.

В Финляндии сообщили о разрыве подводного кабеля связи с Германией

C-Lion1 — это первый кабель, который проложили напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.

Это единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу.

16 ноября депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс заявил, что Германия должна выставить счет за подрыв «Северных потоков» избранному президенту США Дональду Трампу.