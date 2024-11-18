Борис Джонсон усомнился в сдаче Украины Трампом

Переизбранный экс-президент США Дональд Трамп вряд ли уступит России победу в конфликте на Украине. С таким заявлением в Великобритании Борис Джонсон.

«Я лишь констатирую, что Трамп, на мой взгляд, не будет, вероятно, таким плохим, как вы, французы, боитесь», — усомнился он в существующих на Западе опасениях.

По мнению экс-премьера, американского лидера следует оценивать не по его заявлениям, а по реальным действиям. Джонсон напомнил, что республиканская администрация при Трампе вела гораздо более жесткую антироссийскую политику, чем при демократах.

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Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Джонсон продолжает «провоцировать и разжигать» после ухода с премьерского поста.