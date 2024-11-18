Театр балета в США принес соболезнования в связи с гибелью Владимира Шклярова
Американский театр балета, в котором Владимир Шкляров в 2014-2015-м годах выступал в качестве приглашенного артиста, выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 39-летнего танцовщика.
В некрологе театра - "глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кого тронул талант" российского исполнителя. Об этом пишет People со ссылкой на соцсети театра.
"Покойся с миром, Владимир. Твой свет продолжит сиять через ту красоту, что ты принес в этот мир", - цитируется сообщение американских коллег Шклярова.
Издание посвятило гибели артиста материал от 17 ноября, рассказав в том числе про ее драматичные обстоятельства.
Также соболезнования принес Большой театр РФ.