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В команде Трампа пообещали «вернуть свободу слова» в США

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр пообещал «вернуть свободу слова». Об этом сообщает Newsweek.

В команде Трампа пообещали «вернуть свободу слова» в США
© globallookpress.com

Федеральная комиссия по связи играет ключевую роль в регулировании телекоммуникаций и медиа в США. В ее зону ответственности входит и контроль за интернет-платформами.

После новостей о своем возможном назначении Карр в соцсетях обозначил некоторые цели, над которыми комиссия сосредоточит свое внимание под его руководством. В частности, он пообещал снизить расходы на DEI (разнообразие, равенство и эксклюзивность), которое сейчас является второй по важности стратегической целью агентства. Также Карр заявил о своем намерении принудить вещательные СМИ «действовать в общественных интересах».

«Мы должны разрушить картель цензуры и восстановить права на свободу слова для рядовых американцев», — добавил Карр позднее.

Отметим, что Карр неоднократно критиковал крупные соцсети и технологические компании. По его словам, они сыграли роль в «ограничении политического плюрализма», а потому контроль над ними нужно ужесточить.