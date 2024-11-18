В команде Трампа пообещали «вернуть свободу слова» в США

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр пообещал «вернуть свободу слова». Об этом сообщает Newsweek.

Федеральная комиссия по связи играет ключевую роль в регулировании телекоммуникаций и медиа в США. В ее зону ответственности входит и контроль за интернет-платформами.

После новостей о своем возможном назначении Карр в соцсетях обозначил некоторые цели, над которыми комиссия сосредоточит свое внимание под его руководством. В частности, он пообещал снизить расходы на DEI (разнообразие, равенство и эксклюзивность), которое сейчас является второй по важности стратегической целью агентства. Также Карр заявил о своем намерении принудить вещательные СМИ «действовать в общественных интересах».

«Мы должны разрушить картель цензуры и восстановить права на свободу слова для рядовых американцев», — добавил Карр позднее.

Отметим, что Карр неоднократно критиковал крупные соцсети и технологические компании. По его словам, они сыграли роль в «ограничении политического плюрализма», а потому контроль над ними нужно ужесточить.