Дуда обеспокоился возможным договором Германии и России

Президент Польши Анджей Дуда выразил опасения, что Германия может договориться с Россией о возобновлении работы газопровода «Северный поток». Его слова приводит РИА Новости.

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«Я сомневаюсь, что этот разговор [Шольца и Путина] был согласован с союзниками. Думаю, что это была самовольная акция канцлера Шольца. Вероятно, Германия ищет возможности договориться с Россией для того, чтобы вернуться к энергетическим контрактам с Россией, чтобы иметь возможность покупать в России энергетические ресурсы», — заявил Дуда.

Он назвал телефонный разговор федерального канцлера и российского лидера «попыткой возвращения работоспособности «Северного потока». Дуда также подчеркнул, что Польша является последовательным противником такого развития событий, и выступает против эксплуатации газопровода на протяжении многих лет.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают возможности целенаправленной диверсии. Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, сообщил о беспрецедентных разрушениях и отметил, что сроки проведения ремонтных работ невозможно оценить. Генеральная прокуратура России открыла дело по факту акта международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не раз запрашивала данные о взрывах на «Северных потоках», но пока не получила никакой информации.