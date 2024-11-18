Более тысячи журналистов собрались в Рио-де-Жанейро ради саммита G20

Тысячи журналистов со всего мира прилетели в Рио-де-Жанейро ради освещения саммита G20. До официального начала встречи еще остается более двух часов, а в пресс-центре возле Музея современного искусства, где, собственно, и будут проводиться дебаты лидеров крупнейших экономик мира, собрались уже сотни представителей СМИ. Кто-то настраивает аппаратуру, а кто-то уже пишет новости, записывает телесюжеты на фоне коллег.

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Кстати, на территорию парка Фламенго можно попасть только при наличии специального бейджа, которые выдают членам делегаций, журналистам, волонтерам. В связи с этим близлежащие улицы опустели, здесь нет ни простых людей, ни машин. Только полицейские и военные на всем пути к месту проведения мероприятия.

На данный момент пока не ясно, все ли высокие гости прибыли в город. Накануне в Рио-де-Жанейро приземлился борт российского министра Сергея Лаврова, который по поручению президента Владимира Путина представляет на саммите нашу страну. К этому моменту в город уже прибыли делегации Канады, Италии, ЮАР, их самолеты были припаркованы неподалеку. Затем в Рио-де-Жанейро приземлились самолеты лидеров Индии Нарендры Моди, Китая Си Цзиньпина, США Джо Байдена. Однако некоторые политики должны были прибыть только в понедельник утром.