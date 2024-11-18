Мир на грани новой войны. Что известно о решении Байдена об ударах по РФ

Президент США Джо Байден, по информации The New York Times, разрешил Украине наносить удары по России с помощью ракет ATACMS. Это изменение в политике Вашингтона вызывает опасения по поводу эскалации конфликта и воспринимается как последняя попытка поддержки Киева со стороны демократов перед передачей власти новоизбранному президенту Дональду Трампу. Мировые лидеры, включая президента Венесуэлы Николаса Мадуро, выражают беспокойство по поводу угрозы начала третьей мировой войны. URA.RU подробно рассказывает о ситуации.

Байден разрешил ВСУ бить вглубь РФ: что известно

Согласно информации, поступившей из администрации США, Украина теперь может использовать ракеты ATACMS для поражения целей на территории России. Это решение стало значительным изменением в политике Вашингтона, так как ранее США избегали разрешать такие действия, опасаясь возможной эскалации конфликта. Аналитики отмечают, что это решение было принято за два месяца до передачи власти новоизбранному президенту Дональду Трампу, который, вероятно, изменит курс в отношении поддержки Украины.

BBC сообщает, что теперь ВСУ смогут атаковать цели на территории России, в частности в Курской области. Американские официальные лица сообщают, что Киев получит возможность использовать ATACMS для защиты от якобы ожидаемого контрнаступления российских и северокорейских войск, которое может начаться в ближайшие дни.

Официальная позиция Белого дома

Белый дом не стал комментировать сообщения СМИ о разрешении Джо Байдена ВСУ наносить удары по территории России. Пресс-служба отметила, что президент отказался отвечать на вопросы по этому поводу. В то же время Дональд Трамп-младший выразил мнение, что военно-промышленный комплекс заинтересован в начале третьей мировой войны до избрания его отца на пост президента, назвав таких лиц «имбецилами» и упрекая их в жажде прибыли.

Почему США пошли на эскалацию именно сейчас

США впервые разрешили наносить удары по российской территории ракетами ATACMS почти за два месяца до окончания срока полномочий Джо Байдена на посту президента. Это решение воспринимается как последняя попытка демократов оказать помощь Киеву.

Почему политики заговорили про риски третьей мировой войны

Мировые политики, комментируя решение Байдена, начали упоминать о рисках начала третьей мировой войны. Российский президент Владимир Путин предупреждал о возможных ответных действиях со стороны России, если Украина будет бить по ее территории с помощью западного вооружения, рассматривая это как прямое участие НАТО в конфликте. Все это вселяет опасения экспертам, что данный шаг может привести к необратимым последствиям, включая эскалацию конфликта на Украине.

Николас Мадуро осудил решение США, Франции и Великобритании использовать дальнобойные ракеты против России, назвав это «безумием американского империализма». Бывший посол США в НАТО Курт Волкер заметил, что ограничения, наложенные на применение оружия Украины, не имеют смысла в условиях защиты своей страны. Он напомнил, что поставка дальнобойных систем может привести к новым угрозам.

Применит ли Россия в ответ ядерное оружие

Среди политологов и военных экспертов обсуждаются возможные сценарии ответных действий России. Некоторые аналитики подчеркивают, что Москва действительно может рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в ответ на удары по своим территориям. В Кремле официально выражают надежду на то, что средства, предназначенные для демонстрации военной мощи, включая тактическое ядерное оружие, останутся нетронутыми.

Как отреагировали в мире

Решение Байдена вызвало широкий резонанс в мире. Некоторые мировые лидеры и эксперты начали обсуждать возможность конфронтации, опасаясь, что такое решение может привести к катастрофическим последствиям. Предприниматель Илон Маск также высказал свои опасения, отметив, что Россия вполне способна ответить зеркальным образом на это решение. Многие политики по всему миру надеются, что ситуация не приведет к открытой войне и страны смогут найти альтернативные способы для ведения переговоров.

Что изменится в зоне СВО после решения Байдена

Каждое изменение в политике западных стран может значительно повлиять на ситуацию в зоне СВО. Напряжение, возникшее с разрешением на удары по территории РФ, может вынудить Россию предпринять ответные меры. Следовательно, данный шаг не только изменит баланс сил в конфликте, но и повлияет на общую атмосферу в регионе.