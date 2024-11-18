Премьер Великобритании высказался о поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости удвоить поддержку Украины. Об этом пишет телеканал Sky News.

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По данным канала, свое заявление Стармер сделал на фоне новостей о том, что американский лидер Джо Байден дал Киеву «зеленый свет» на использование поставленных США ракет большой дальности.

Также перед саммитом G20, который пройдет в Бразилии, премьер-министр Великобритании пообещал, что Украина будет «в центре повестки дня» мероприятия, пишет The Guardian.

«Я думаю, что нам нужно удвоить нашу поддержку Украины, и это главное в моей повестке дня на G20», - заявил он.

Британский политик в очередной раз подчеркнул и то, что Лондон будет поддерживать Киев столько времени, сколько потребуется.

Стармер уклончиво ответил на вопрос об увеличении поддержки Украины

Ранее СМИ сообщили, что Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. The New York Times писала, что ВСУ разрешено наносить удары «для защиты» своих подразделений пока только на курском направлении. После чего издание Le Figaro сообщило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, но позднее удалило эту информацию из статьи.

В свою очередь в Кремле заявили, что если подобное решение действительно принято, то это меняет «модальность вовлеченности» в конфликт западных стран. А президент России Владимир Путин ранее уже выразил позицию РФ по этому вопросу – такие действия будут означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте.