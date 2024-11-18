В Польше сделали заявление после решения Байдена по ударам по РФ

Один из основателей польской коалиции националистов Януш Корвин-Микке заявил, что решение уходящего в отставку президента США Джо Байдена по ATACMS может спровоцировать ядерную войну. Об этом политик написал в соцсети X.

Ранее СМИ сообщили, что Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. The New York Times писала, что ВСУ разрешено наносить удары «для защиты» своих подразделений пока только на курском направлении.

«Байден решил рискнуть войти в историю как президент, ответственный за развязывание ядерной войны», - так эти новости прокомментировал Корвин-Микке.

По его мнению, первыми жертвами ядерного противостояния России и США стали бы Польша и Иран. Также Корвин-Микке ответил на утверждения, что решение Байдена по ATACMS - «ответ на языке, который понимает президент России Владимир Путин».

«Теперь Владимир Путин ответит на языке, который бы понял Джо Байден, если бы он еще мог что-нибудь понимать», - подчеркнул польский политик.

Ранее Путин заявил, что Россия пересмотрит свою ядерную доктрину, включив в нее ответ на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами. Президент, в частности, сообщил, что Москва будет рассматривать применение ядерного оружия в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов.