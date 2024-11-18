В Минске назвали условия возобновления полетов в Европу

Освобождение неба над европейским континентом от грозовых разрядов политической турбулентности позволит и белорусским авиаторам возобновить воздушное сообщение с Европой. Это подтвердил 18 ноября репортерам представитель отраслевого министерства Игорь Голуб на презентации нового регулярного рейса авиакомпании "Белавиа" в Поднебесную по маршруту Минск - Урумчи - Минск, который состоится уже в середине декабря, передает БЕЛТА.

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Кстати, чиновник дал понять, что взаимодействие по линии международной организации ИКАО до сих пор не прекращалось. Короче говоря, "решение исключительно за политиками. А мы будем готовы возобновить авиасообщение, как только все препоны будут сняты", уточнил он.

Кроме того, Голуб добавил, что и европейские страны заинтересованы в возобновлении полетов. Ведь облет РБ и РФ для экономики авиакомпаний - очень большие дополнительные расходы, поэтому они не заинтересованы в удлинении маршрутов. Словом, "наше небо открыто и мы всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы", заявил представитель министерства.

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А пока закрыто европейское направление, добавил он, прорабатываются новые маршруты. В этом году Минск уже подписал межправительственные соглашения об организации авиасообщения с Сейшельскими островами и Саудовской Аравией. В высокой степени готовности и подписание соглашения с Венесуэлой и Кенией.

"В планах на следующий год открытие и ряда других направлений", - сказал Голуб.

Что же касается первого регулярного рейса в китайский Урумчи 16 декабря, то по этому направлению, как уже сообщал "СОЮЗ", пассажиры смогут путешествовать один раз в неделю с вылетом из Минска и Урумчи по понедельникам. Вылет из Минска - в 11.10, прибытие в Урумчи - в 22.10, время в полете - 6 часов.

Обратный рейс из Урумчи запланирован в 23.20, в Минске пассажиры приземлятся в 1.00 (на следующий день).