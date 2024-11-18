Политолог Александр Каргин прокомментировал решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по России с помощью дальнобойных ракет ATACMS. По словам специалиста, оно говорит о стремлении нынешней американской администрации поднять ставки в украинском конфликте перед своим уходом.

Ранее New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Байден дал разрешение Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов вглубь территории России. Как отметили собеседники газеты, скорее всего, ракеты будут применяться для ударов «по российским и северокорейским военным в Курской области для прикрытия украинских солдат».

Администрация Байдена решилась «поднять ставки» и пойти на эскалацию, полагая, что ей нечего терять. Ее представителям кажется, что таким образом они усиливают Украину перед приходом Дональда Трампа на пост президента США. Но они очень сильно ошибаются. Жизнь устроена так, что в ней всегда есть что терять. Не понимают этого только глупые люди. Кроме того, в администрации Байдена ошибаются в том, что этот шаг даст какие-либо козыри Киеву. Ведь если эскалация произойдет на практике, то для Украины это окончится крахом. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Перед уходом с поста президента США Байден стремится максимально дестабилизировать ситуацию вокруг Украины и накачать страну оружием, подчеркнул специалист.

«Кроме того, нынешнее руководство Белого дома сейчас будет пытаться создать внутри НАТО отдельную группу стран из числа своих европейских сателлитов, которая возьмет на себя особую роль в украинском конфликте и продолжит противостоять России в том случае, если Трамп откажется во всем этом участвовать. Но, судя по тому, как развиваются события – например, французская газета Le Figaro ранее удалила сообщение о разрешении Франции и Великобритании на удары ВСУ вглубь РФ – полагаю, что из этой инициативы нынешних властей США ничего не выйдет. Думаю, что как только администрация в Вашингтоне сменится, европейские страны начнут подстраиваться под новое американское руководство, то есть под Дональда Трампа», – отметил собеседник Рамблера.

Сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший ранее назвал «имбецилами» ответственных за решение по ударам вглубь РФ политиков.

«У Трампа много детей, но именно этот его сын известен тем, что имеет особое влияние на отца – они особо близки друг с другом. Так что я допускаю, что у Дональда Трампа — младшего на устах то, что у его отца в голове. Таким образом, он высказывает не свое мнение, а мнение своего отца, который действительно считает нынешнюю либеральную элиту в Вашингтоне разжигающими войну имбецилами», - прокомментировал Каргин.

После вступления в должность президента США у Трампа будет возможность отменить решение нынешней американской администрации об ударах Украины вглубь России американскими ракетами, отметил эксперт.

«Однако до инаугурации нового президента США остается еще два месяца, в данный период фактическое руководство страной будет оставаться у команды Байдена, и мы еще не знаем, какие решения ей будут приняты – произойти еще могут самые разные события», – заключил специалист.

Ранее в Госдуме назвали способ предотвратить запуск ATACMS Киевом.