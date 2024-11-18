В Абхазии возобновили работу государственные ведомства

Практически все министерства и ведомства Абхазии вернулись к нормальному режиму работы. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб.

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По словам Анкваба, с утра 18 ноября работа абхазских министерств и ведомств была фактически заблокирована, однако к середине дня удалось исправить ситуацию.

"К обеду в этом смысле обстановка была стабилизирована. Сейчас никаких таких проблем нет, и мы надеемся, что и завтра не будет подобного рода проблем, потому что это наносит серьезный вред и серьезный ущерб и усугубляет и так очень плохое настроение людей", - сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул, что стабильная работа ведомств крайне важна для обеспечения основных нужд населения.

"Нельзя остановить работу медицинских учреждений, нельзя останавливать оплату за лечение. Это конкретные люди, это конкретные судьбы", - отметил Анкваб.

Ранее представители оппозиции потребовали отставки Бжании из-за межправительственного инвестиционного соглашения. По их мнению, оно ущемляет интересы местного бизнеса, а также угрожает ростом цен на жилье.