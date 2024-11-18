Порнозвезды, модели и «куколка» родом из СССР: все интрижки Трампа

По информации СМИ, 29-летняя модель и писатель Элизабет Пипко может войти в команду избранного президента США Дональда Трампа. Она — наследница советских эмигрантов, которые смогли устроить свою жизнь за океаном. Интернет облетели слухи о предполагаемом романе республиканца и его протеже. Не секрет, что миллиардер любит окружать себя эффектными женщинами, однако порой это приводит к крупным скандалам. Что на самом деле связывает политика и модель, как отношения с девушками подмочили его репутацию — в материале NEWS.ru.

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Кто такая Элизабет Пипко

Элизабет Пипко родилась 26 июня 1995 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов с советскими корнями. Ее дедушка, художник Марк Клионский, был родом из Минска. Он жил в Казани и Ленинграде, а в 1970-х переехал в США. Работы мастера есть в коллекции Русского музея в Петербурге и в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

«Дедушка называл меня своей kookalka, что по-русски означает doll (кукла), и угощал меня», — писала Пипко в мемуарах «Найти свое место.

Осуществление американской мечты моих родителей».

По словам девушки, когда ее родные приехали в США, у них было всего $90.

«Они убегали в полную неизвестность и не имели никакой реальной информации о стране, в которую направлялись», — отметила она.

Тем не менее семья устроила свою жизнь на чужбине и дала Элизабет достойное образование.

Пипко с детства занималась фигурным катанием, но ушла из спорта после травмы. В возрасте 17 лет она начала работать моделью. На счету девушки съемки для Maxim, Sports Illustrated, Grazia, Esquire, L’officiel и других журналов. Работа в глянце не помешала ей окончить Harvard Extension School в Гарвардском университете, а также получить степень магистра наук в Университете Пенсильвании в мае 2023 года.

Элизабет также строила карьеру в политике. Она была волонтером в предвыборном штабе Трампа в 2015–2016 годах. Впоследствии девушка основала движение The Exodus Movement, члены которого борются с антисемитизмом. Кроме того, Пипко запустила платформу памяти жертв холокоста, за что попала в топ-100 человек, оказавших позитивное влияние на жизнь евреев.

В мае 2024 года девушку назначили пресс-секретарем Нацкомитета Республиканской партии США. Журналисты предполагают, что именно она станет пресс-секретарем Белого дома.

Что Дональд Трамп говорил о женщинах

Трамп никогда не скрывал своей тяги к красивым женщинам. Перед его первым президентским сроком газета The Washington Post опубликовала видео беседы республиканца с телеведущим Билли Бушем. В разговоре, который состоялся еще в 2005 году, политик признался, что «начинает целовать» эффектных девушек.

«Я даже не жду. Когда ты звезда, они позволяют сделать это. Ты можешь делать все», — сказал Трамп.

В той же записи содержится рассказ республиканца о том, что он якобы приставал к замужней коллеге Буша Нэнси О’Делл.

После публикации компромата Трамп назвал этот разговор «мужским трепом в раздевалке» и добавил, что в жизни никогда бы не позволил себе ничего подобного. Однако газета The New York Times опубликовала интервью двух женщин, которые открыто обвинили миллиардера в домогательствах.

Одной из них оказалась Рэйчел Крукс, которой в 2005 году было 22 года. Она рассказала, что работала секретарем в одной из компаний в «Башне Трампа» в Нью-Йорке, когда бизнесмен якобы поцеловал ее в губы при первой встрече возле лифта.

«Это было совершенно неуместно. Меня очень расстроила мысль о том, что я такое ничтожество, раз он мог позволить себе сделать это», — сказала девушка.

Второй героиней публикации стала Джессика Лидс — бизнесвумен из Манхэттена. Женщина познакомилась с Трампом, когда ей было 38. Она летела на самолете в Нью-Йорк и сидела рядом с миллиардером в салоне первого класса. По словам Лидс, Трамп якобы начал приставать к ней, подняв разделявший их подлокотник кресла.

«Он был словно осьминог. Его руки шарили повсюду», — рассказала женщина.

При этом ни одна из «пострадавших» не выдвигала против Трампа официальных обвинений.

Сколько жен было у Дональда Трампа

Разговор Трампа с Бушем произошел в том же году, что и женитьба будущего президента на модели из Словении Мелании Кнаусс. Этот брак стал для миллиардера третьим. Бизнесмен начинал отношения с будущими супругами, не успев закончить предыдущие.

Первой женой Трампа стала чехословацкая модель Ивана Зельничкова. Он познакомился с ней в одном из ресторанов Монреаля в 1976 году. Весной 1977-го пара сыграла роскошную свадьбу. В этом браке родились трое детей: сыновья Дональд и Эрик и дочь Иванка. Трамп называл жену партнером по бизнесу. Под ее контролем были построены казино Taj Mahal в Атлантик-Сити и «Башня Трампа» — один из самых внушительных небоскребов Нью-Йорка.

Союз распался спустя 15 лет, предположительно, из-за неверности миллиардера. Газета Chicago Tribune писала, что к моменту расставания у Трампа уже завязался роман с начинающей актрисой Марлой Мейплз. Издание отмечало, что его жена столкнулась с любовницей во время традиционных рождественских каникул семьи в Аспене.

Разрыв супругов широко освещали мировые СМИ. На суде Зельничкова обвинила его в изнасиловании. В качестве условия развода Трамп заставил ее подписать соглашение о неразглашении. Из этого брака первая жена Трампа вышла с «приданым» в виде $14 млн, 45-комнатного особняка в Коннектикуте, квартирой в Trump Plaza и правом пользоваться резиденцией Мар-а-Лаго один месяц в году.

Через год после громкого развода миллиардер взял Мейплз в жены. Несколько месяцев спустя на свет появилась их дочь Тиффани. Этот брак продлился недолго. Таблоиды писали, что три года спустя Дональд уличил вторую супругу в связи с телохранителем. Официально пара никогда не подтверждала эти сведения. Супруги расстались в 1997 году, а в 1999-м развелись. На этот раз Трамп оказался предусмотрительнее: запрет на разглашение деталей семейной жизни был прописан в брачном контракте.

Находясь в браке с Мейплз — в 1998 году, — миллиардер познакомился с Кнаусс. Он не стал бросаться в омут с головой и женился на модели лишь спустя семь лет отношений.

Что известно о романе Трампа со Сторми Дэниелс

В 2011 году американские СМИ сообщили о предполагаемом романе Трампа с порноактрисой Стефани Клиффорд, которая известна под псевдонимом Сторми Дэниелс. Сначала история не получила развития, но вновь всплыла в 2018-м, когда бизнесмен занял президентский пост.

Тогда The Wall Street Journal сообщила, что адвокат Трампа Майкл Коэн незадолго до выборов заплатил Дэниелс $130 тысяч за ее молчание об отношениях с миллиардером. После этой публикации Сторми в интервью заявила, что у нее дважды был секс с миллиардером. Женщина добавила, что ее заставили подписать соглашение о неразглашении.

Актриса через суд потребовала признать документ недействительным. Она подала иск о диффамации (ущербе репутации вследствие клеветы) из-за твита, в котором Трамп обвинил ее в «мошенничестве». Однако федеральный судья Лос-Анджелеса постановил, что замечания политика не были клеветническими и были защищены Первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Изучавшие это дело следователи пришли к выводу, что деньги были, предположительно, перечислены Дэниелс в разгар избирательной кампании и должны были отразиться в официальных отчетах о тратах кандидата в президенты. Однако этого не произошло, а средства перевели на счет актрисы через подставную фирму в Делавэре. В августе 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за различные преступление, в том числе за нарушение закона о финансировании предвыборной кампании.

В 2023 году было возбуждено уголовное дело в отношении Трампа. Окружной прокурор Манхэттена предъявил ему обвинение из 34 пунктов. Судебный процесс начался в апреле 2024-го. На суде Дэниелс рассказала, что во время их встреч политик сравнивал ее с дочерью Иванкой. По словам женщины, он показывал фотографии Мелании, которая за несколько месяцев до этого родила ему сына.

Судья Хуан Мерчан был вынужден несколько раз прервать разоткровенничавшуюся Клиффорд. Позже он выразил мнение, что Дэниелс следовало оставить при себе некоторые детали. В сентябре Мерчан заявил, что приговор Трампу будет вынесен после президентских выборов. Ожидается, что его огласят 26 ноября 2024 года.

Встречался ли Дональд Трамп с Элизабет Пипко

После того как Пипко стала пресс-секретарем Республиканской партии, в Сети вспомнили о пристрастии Трампа к моделям.

«Еще одна претендентка на то, чтобы стать его четвертой женой; смешно, что все они так похожи друг на друга; поздоровайтесь с будущей бывшей миссис Трамп», — написали комментаторы под интервью девушки для The New York Post.

Однако пока не появилось каких-либо официальных подтверждений того, что между политиком и моделью может быть нечто большее, чем просто рабочие отношения. Пипко замужем с 18 лет. Ее избранником стал IT-специалист Даррен Сентинелло. Пара познакомилась во время работы в предвыборном штабе Трампа в 2016 году и сыграла свадьбу в его знаменитом клубе в Мар-а-Лаго.