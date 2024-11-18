Во Франции заявили о своей позиции по ударам вглубь России
Париж изучает возможность разрешить Украине бить дальнобойным оружием по территории России, но ничего нового по этому вопросу пока нет. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет ТАСС.
Такое заявление глава французского МИД сделал по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
«Было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории. Так что ничего нового по этому вопросу», - пояснил Барро.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации заявила, что президент США Джо Байден разрешил использование ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.
В тот же день Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания также дали разрешение на удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow, однако затем статья была отредактирована и информация об этом удалена.