Обзор иноСМИ: «плохие новости» для Украины и оправдания Шольца

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

В окружении Трампа ответили на решение Байдена по ATACMS

Представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг отказался комментировать сообщения о полученном Украиной разрешении на удары ракетами ATACMS по России, сообщает CNN. Ранее СМИ писали, что такое разрешение дал уходящий в отставку президент США Джо Байден.

В комментарии CNN Чунг заявил, что Трамп - «единственный человек, способный объединить Россию и Украину для мирных переговоров». Чунг не ответил на вопросы о том, был ли Трамп заранее предупреждён о решении Байдена. Как отмечает CNN, также неясно, предоставит ли администрация Байдена больше ракет ATACMS украинской армии, или ВСУ придется распоряжаться «относительно небольшим» количеством уже полученных ракет.

«Плохие новости для Украины по всей линии фронта»

Украине продолжают поступать плохие новости - у России есть преимущества на всех направлениях в зоне конфликта, пишет CNN. Россия добивается успехов в ключевых точках вдоль линии соприкосновения на востоке и юго-востоке, подчеркивается в статье.

По словам опрошенных CNN экспертов, сейчас инициатива принадлежит россиянам, которые успешно использовали свои тактические достижения и укрепляют их. Один из аналитиков заявил, что сторона, постоянно находящаяся в обороне, в итоге проигрывает. Особенно тяжелой CNN называет обстановку в районе Купянска, находящегося на перекрестке двух основных дорог снабжения ВСУ. Кроме того, «в ближайшие дни или недели» под контроль России перейдет донецкий город Курахово, заявили собеседники CNN. Курахово находится примерно в 40 километрах от Красноармейска (на Украине город называют Покровском), ключевого логистического узла ВСУ.

«Шольц защищает свой звонок Путину»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его недавний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным не продемонстрировал никаких признаков изменения взглядов Москвы на украинский кризис. В то же время Шольц попытался защитить свое решение позвонить Путину, раскритикованное многими в Германии, сообщает Reuters.

Часовой разговор Путина и Шольца, их первое прямое общение почти за два года, состоялся за три месяца до внеочередных выборов, на которых крайне непопулярный канцлер столкнется с жестким вызовом со стороны правых и левых популистов, отмечает Reuters. И правые, и левые силы Германии требуют возобновления дипломатии и переговоров с Россией. Однако члены действующего правительства и некоторые зарубежные союзники раскритиковали звонок Шольца. Владимир Зеленской, к примеру, счел этот разговор нарушением западной солидарности ради получения внутриполитической выгоды. После этого канцлер попытался оправдаться, заявив, что счел важным передать Путину, что поддержка Украины со стороны Германии и Европы не ослабнет. Также Шольц указал на планы Дональда Трампа провести переговоры с Россией. По словам канцлера, «было бы не очень хорошо», если бы состоялись переговоры между главами России и США, а лидер «важной европейской страны» остался бы в стороне.

Финские студенты рассказали об учебе в СССР

С 1970-го по 1990 год около шести тысяч финнов обучалось в советских вузах и училищах. Издание Yle привело отрывки из книги, посвященной воспоминаниям финских студентов. Одна из бывших студенток рассказала, что однажды сдала зачет в обмен на две шторки для душа.

Учившийся в Санкт-Петербурге Пентти Страниус вспомнил, что некоторые иностранные студенты жаловались на еду, но ему всё нравилось и особенно радовали низкие цены. Бывшая студентка киевского вуза Мерья Йокела рассказала, что ей нравилась доступность культуры: за два рубля можно было купить билет в театр, именно в Киеве она впервые посетила балет. Жаловались финны в основном на бюрократию и тяжелые условия в общежитиях. Также многие «ехали в СССР в надежде увидеть рай, но разочаровались в политике». Йокела вспомнила, как один из преподавателей говорил, что на Западе «сплошная наркомания и проституция», но затем студенты пошли в киевской валютный бар и увидели там «наркоманов и проституток».

«Как Америка потеряла Арктику»

Геостратегическая конкуренция в Арктике продолжается, окно для обеспечения совместного устойчивого развития на «стратегически благоприятной арктической арене» закрылось, но США этого еще не осознали, пишет The National Interest.

Россия — крупнейший законно заинтересованный игрок в Арктике. Десятилетиями совместный подход оберегал Арктику, а связь между Россией и США сохранялась даже на пике холодной войны. В 2022 году статус-кво в Арктике был «необратимо нарушен». Эксперты, предостерегавшие от прекращения арктического взаимодействия с Россией, в лучшем случае были заклеймены как «апологеты Путина», а в худшем - как «полезные идиоты». Москва тем временем «стратегически воспользовалась» отказом Запада от взаимодействия и начала работать над диверсификацией своих арктических партнерств. Главными бенефициарами этого стали Китай и Индия, получившие влияние в регионе. The National Interest назвал сложившуюся ситуацию «критическим вызовом для всех заинтересованных сторон в Арктике». Теперь Дональду Трампу 2.0 предстоит сложная задача — разъединить Пекин и Москву.