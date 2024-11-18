Бербок пригрозила Китаю за помощь России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Китай в поставках России беспилотников для использования в ходе спецоперации на Украине. Ее слова приводит телеканал N-TV.

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По ее словам, Берлин полагает, что Пекин помогает Москве, отправляя беспилотники.

"Это должно и будет иметь последствия", - сказала Бербок.

До этого Кая Каллас, которая в ноябре займет пост главы дипломатии Евросоюза, заявила, что Китай должен "понести более высокую цену" за якобы поддержку России в конфликте на Украине. Каллас утверждает, что без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать спецоперацию с такой высокой интенсивностью. В связи с этим, по ее словам, Пекин должен "заплатить более высокую цену" за свои действия.

Китай прокомментировал помощь России на Украине

Также сообщалось, что Евросоюз собирается ввести санкции против Китая из-за подозрений в поставках оружия России.