Сын Сороса оценил новости о возможных ударах вглубь России

Алекса Сороса, сына миллиардера Джорджа Сороса, обрадовали новости о том, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине бить ракетами ATACMS вглубь России. Об этом сообщают «Вести.ru».

Своим мнением по этому вопросу он поделился в соцсети X, сославшись на статью газеты The New York Times.

«Это отличные новости!» – написал он.

17 ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что президент США Джо Байден впервые «санкционировал применение Украиной американских ракет большой дальности» для ударов по территории России. Речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS. При этом официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Белый дом и Госдепартамент США отказались от комментариев.