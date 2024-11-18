Боррель: ЕС вслед за США обсудят удары вглубь РФ

Покидающий свой пост глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь территории РФ. Как сообщает РИА Новости, вопрос будет обсуждаться на совете глав МИД стран ЕС сегодня, 18 ноября.

Боррель перед началом совета заявил, что его позиция всегда заключалась в том, чтобы Украина «имела право не только сбивать "стрелы", но и бить по "лучникам"».

«Это необходимо делать. Это будет вновь обсуждаться, и я надеюсь на соглашение государств ЕС», — добавил он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации заявила, что президент США Джо Байден разрешил использование поставленных Киеву ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Позднее Axios заявило, что украинские власти проинформировали о решении еще три дня назад, однако им якобы разрешено бить лишь по территории Курской области.