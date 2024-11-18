Администрация президента США Джо Байдена поддерживает Украину только из желания ослабить Россию и ведет «войну чужими руками», заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Меган Стэк. По ее мнению, на деле Вашингтон не хочет защищать Киев.

Я считаю правильным называть [конфликт на Украине] войной чужими руками, поскольку разумно сделать вывод, что администрация Байдена поддерживает конфликт <...>, так как это шанс ослабить нашего врага, не вступая с ним в прямой бой, — сообщила Стэк.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что именно конфликт на Украине может стать дорогой к третьей мировой войне, то есть в ад. Зампредседателя Совбеза утверждает, что такой сценарий возможен, если новый президент США будет «с остервенением подливать масло в огонь» российско-украинского конфликта.

Медведев назвал причину заинтересованности США в конфликте на Украине

Кроме того, политик считает, что страны коллективного Запада в конфликте на Украине преследуют только одну цель — максимально ослабить Россию. По его словам, США и НАТО хотят показать, «кто в нашем земном доме хозяин». И ради этого Запад идет на любые меры, в том числе на финансовую помощь Киеву, резюмировал Медведев. Он также считает, что, если бы у Запада хватило ума подписать договор о безопасности, никакой операции на территории Украины сегодня не было бы.