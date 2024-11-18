В Киеве начались массовые отключения света

В Киеве из-за повреждений теплоэлектростанций компании «ДТЭК» начались отключения электроэнергии, которые затронули городской фуникулер.

Отключения света в Киеве начались из-за повреждений теплоэлектростанций, передает ТАСС. Украинское издание «Страна» сообщило, что в столице обесточены многие объекты, включая городской фуникулер. Эти меры стали следствием ударов по энергетической инфраструктуре.

17 ноября компания «ДТЭК» сообщила о повреждении теплоэлектростанций в нескольких регионах Украины. Тогда экстренных отключений удалось избежать. Однако нынешние отключения связаны с потерей 90% собственной генерации.

Министерство обороны ранее информировало о массированных ударах по энергетическим объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины. Это могло вызвать значительные перебои в энергоснабжении страны.

Названы последствия массированной атаки на энергообъекты Украины

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов объявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города.