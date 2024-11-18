Шольц ответил на критику его разговора с Путиным

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает правильным решение провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на критику европейских коллег. Его слова приводит ТАСС.

Шольц заявил, что с его точки зрения правильно вести переговоры. В то же время он указал, что в позиции Владимира Путина по конфликту на Украине «ничего не изменилось». По его словам, это «неприемлемо».

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что политическую волю Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать.