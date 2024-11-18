Бербок поддержала решение США об ударах вглубь РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ("зеленые") вопреки позиции канцлера Олафа Шольца положительно оценила решение американского президента Джо Байдена одобрить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

"Уже давно известно, что я и [министр по делам экономики и защиты климата ФРГ] Роберт Хабек, моя партия относятся к этому точно так же, как и наши восточноевропейские партнеры, как британцы, как французы и как американцы", - утверждала она в интервью радиостанции rbb24.

"И это в рамках международного права", - заявила Бербок.

С ее точки зрения, удары ракетами ATACMS могут уничтожать пусковые ракетные установки в России.

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Тем не менее, она призвала "взвешивать каждый шаг" и вести диалог.

"Дипломатия живет тем, что друг с другом говорят даже в сложнейшие времени", - утверждала глава МИД.

Шольц ранее подчеркивал, что выступает против предоставления Киеву права наносить западным оружием удары вглубь территории России.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Официальных подтверждений этой информации со стороны Вашингтона пока не последовало.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что удары ракетами США вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию.