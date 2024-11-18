В Киеве начались отключения света
Отключения света начались в Киеве, сообщило издание "Страна".
По его информации, в частности, обесточен городской фуникулер.
17 ноября украинский энергохолдинг "ДТЭК" уведомил о повреждении своих теплоэлектростанций сразу в нескольких регионах страны, экстренных отключений в столице и двух областях тогда удалось избежать. Согласно ранее распространенной информации, компания "ДТЭК" к осени 2024 года потеряла 90% собственной генерации.
Минобороны РФ накануне информировало, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины.