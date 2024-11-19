Си Цзиньпин высказался против эскалации украинского конфликта

Китайская сторона по-прежнему выступает против эскалации украинского конфликта и намерена способствовать прекращению боевых действий, заявил на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном лидер КНР Си Цзиньпин. Его цитирует РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна. Надеемся, что конфликтная ситуация будет смягчаться, не хотим видеть распространение кризиса, эскалацию военных действий», — сказал председатель китайской республики.

Он добавил, что КНР продолжит играть конструктивную роль в достижении прекращения огня.

18 ноября посольство Китая в США выступило с осуждением возможных ударов ракетами ATACMS по территории Российской Федерации и любых действий, способных привести к эскалации конфликта на Украине. Дипведомство призвало стороны конфликта «стремиться к созданию условий для политического урегулирования украинского кризиса путем диалога и переговоров и прилагать практические усилия для поддержания мира».