$100.03+0.09105.73+0.27
Войти в почту

Си Цзиньпин высказался против эскалации украинского конфликта

Китайская сторона по-прежнему выступает против эскалации украинского конфликта и намерена способствовать прекращению боевых действий, заявил на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном лидер КНР Си Цзиньпин. Его цитирует РИА Новости.

Си Цзиньпин высказался против эскалации украинского конфликта
© globallookpress.com
«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна. Надеемся, что конфликтная ситуация будет смягчаться, не хотим видеть распространение кризиса, эскалацию военных действий», — сказал председатель китайской республики.

Он добавил, что КНР продолжит играть конструктивную роль в достижении прекращения огня.

18 ноября посольство Китая в США выступило с осуждением возможных ударов ракетами ATACMS по территории Российской Федерации и любых действий, способных привести к эскалации конфликта на Украине. Дипведомство призвало стороны конфликта «стремиться к созданию условий для политического урегулирования украинского кризиса путем диалога и переговоров и прилагать практические усилия для поддержания мира».

В мире
Эммануэль Макрон
Цзиньпин Си
Китай
Соединенные Штаты
Украина