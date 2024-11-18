Экс-судья Наполитано назвал сроки, когда Байден может начать третью мировую войну

Президент США Джо Байден может начать третью мировую войну перед тем, как покинет свой пост. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

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— Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома! — предупредил Наполитано.

Он призвал помнить, что такой удар представляет собой «красную линию» для России и означает прямое участие НАТО.

Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территориям РФ. Об этом 17 ноября сообщило издание The New York Times. Отмечается, что это решение было принято лишь за два месяца до смены власти в Вашингтоне и стало «серьезным изменением в политике США».

Директор по коммуникациям переходной команды избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Чунг также прокомментировал сообщения СМИ о том, что глава Белого дома Джо Байден санкционировал использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по России.

Российский президент Владимир Путин уже высказывался по поводу возможного разрешения Украине бить дальнобойным оружием по РФ.