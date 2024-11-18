С фермы британских монархов угнали грузовик и квадроцикл

Двое неизвестных обокрали ферму Виндзорского замка, пока в соседнем коттедже спали принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон с детьми. Об этом сообщает The Independent.

Ограбление было совершено еще 13 октября, но информацию о нем СМИ получили только сейчас. В момент ограбления короля не было в резиденции, но, по предварительным данным, принц и принцесса Уэльские находились в коттедже Аделаида вместе с тремя детьми - 11-летним Джорджем, девятилетней Шарлоттой и шестилетним Луи.

По данным The Independent, двое мужчин ночью прорвались через ворота безопасности королевской резиденции. Сделали они это с помощью угнанного грузовика.

Преступники проникли на территорию фермы, похитили из сарая пикап и квадроцикл, а затем скрылись на них с места преступления. Преступников все еще ищут, расследование продолжается.

Летом 2022 года сообщалось о двух попытках ограбления американского особняка принца Гарри и его жены, актрисы Меган Маркл. Полиция дважды за 12 дней приезжала к их особняку из-за сработавшей сигнализации.