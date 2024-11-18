В Сербии отреагировали на решение США об ударах вглубь РФ

Решение президента США Джо Байдена одобрить удары американским оружием вглубь территории России будет иметь разрушительные последствия для всего мира вплоть до развязывания третьей мировой войны. Такое мнение выразил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин.

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"Не существует сербского правительства, которое, находясь в техническом мандате и после проигрыша на выборах, приняло бы решение, способное иметь столь далеко идущие последствия для Сербии, как то, которое принял президент Байден, позволив использовать американское дальнобойное оружие против Российской Федерации с разрушительными последствиями для всего мира. Если целью этого решения является формальное начало Третьей мировой войны, то оно принято в самое подходящее время", - приводятся слова Вулина в распространенном его пресс-службой заявлении.

Вице-премьер отметил, что Дональд Трамп в этом контексте вполне логично задается вопросом: "Почему Байден физически и психологически неспособен быть кандидатом в президенты США, но при этом способен принимать решения, которые угрожают привести мир к его концу?".

"Когда в следующий раз кто-то из представителей США или ЕС будет комментировать состояние демократии в Сербии, пусть сначала сравнит его с состоянием демократии в США. Умирающий мир, в котором доминировала политика американских демократов - политика бомбардировок и цветных революций - хочет, чтобы вместе с ним умер и весь мир", - указал Вулин, добавив, что "результаты голосования в США не имеют решающего значения для американской демократии".

12 сентября президент России Владимир Путин указывал, что возможное решение об использовании западных дальнобойных вооружений против РФ будет означать не что иное, как прямое участие США и других стран НАТО в войне на Украине. Это существенным образом поменяет саму суть и природу данного конфликта и РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые ей будут создаваться, предупредил президент России. Путин подчеркнул, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.