Французское СМИ удалило статью о разрешении Британии и Франции бить по РФ

Французское издание Le Figaro внезапно удалило ранее опубликованный материал, в котором утверждалось, что Франция и Великобритания разрешили бы ударить ракетами по России. Газета решила удалить статью, опубликованную накануне, в которой сообщалось, что Париж и Лондон присоединились к Вашингтону в разрешении использовать ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь России.

Ранее газета The New York Times передавала, что некоторые представители администрации Байдена опасаются реакции Москвы на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ. Решение главы Белого дома может спровоцировать силовой ответ со стороны Кремля, обратили внимание журналисты.

До этого издание The Times информировало, что Британия перестала поставлять Украине ракеты Storm Shadow из-за дефицита этого типа боеприпасов. Британское командование не хотело передавать вооружение в ущерб собственной обороноспособности.

Кроме того, военный эксперт Виктор Литовкин допускал, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер играют на публику, говоря о возможной атаке ракетами Storm Shadow вглубь российских территорий.