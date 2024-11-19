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Вице-президент Абхазии начал исполнять обязанности президента

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей президента республики. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент Абхазии начал исполнять обязанности президента
© РИА Новости

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Аслана Бжании.

За отставку главы государства проголосовали 28 депутатов из 31. Для принятия соответствующего решения необходимо 24 голоса, отмечается в материале.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

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