В Тегеране рассказали о работе над исключением Израиля из ООН

Участники Организации исламского сотрудничества (ОИС) принимают меры, направленные на прекращение членства Израиля в ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Режим, который не верит в принципы и цели ООН, международное право и мирное сосуществование и преследует агрессивные цели в отношении других стран, не заслуживает статуса участника международных институтов, в частности члена ООН. В Организации исламского сотрудничества уже некоторое время предпринимают шаги, направленные на исключение сионистского режима (Израиля - прим. ТАСС) из ООН", - сказал дипломат на еженедельном брифинге.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе Газа, в результате которой погибли более 43 тыс. и ранены более 103 тыс. человек. Большинство жертв - женщины и дети.