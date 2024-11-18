Французская газета Le Figaro удалила из своей статьи информацию о том, что Париж и Лондон вслед за Вашингтоном разрешили Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России. Об этом пишет газета «Известия».

Российское издание в своем Telegram-канале сравнило скриншоты одной и той же статьи Le Figaro.

«На первом скриншоте статья с упоминанием разрешения ударов французскими и британскими ракетами Storm Shadow», - отмечает газета.

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А после редактирования осталась только информация, ссылающаяся на публикации в The New York Times и Agence France-Presse, о том, что США дали разрешение на использование дальнобойных ракет.

США разрешили Украине удары вглубь России: что известно на данный момент

17 ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что президент США Джо Байден впервые «санкционировал применение Украиной американских ракет большой дальности» для ударов по территории России. Речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS. После чего Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания также дали разрешение на удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow.

В свою очередь сын выигравшего президентские выборы, но пока не вступившего в должность, Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что американский военно-промышленный комплекс США хочет успеть развязать третью мировую войну до того как в Белом доме сменится администрация и его отец займет пост главы государства.