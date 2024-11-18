США разрешили Украине удары вглубь России: что известно на данный момент

Президент США Джо Байден, по данным источников американских СМИ, разрешил Украине наносить удары по России с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Действительно ли принято такое решение, и как на него отреагировали в США и за его пределами, разбирался «Рамблер».

17 ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Байден впервые «санкционировал применение Украиной американских ракет большой дальности» для ударов по территории России. Речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

«Решение Байдена является серьезным изменением в политике США. Этот выбор разделил его советников», - говорится в статье.

В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания вслед за США также разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow.

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По словам американских чиновников, знакомых с ситуацией, изменение в политике Байдена в значительной степени было связано с «развертывание Россией северокорейских сухопутных войск, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне и Киеве». При этом ожидается, что Вооруженные силы Украины нанесут удары в ближайшие дни, пишет Reuters.

Официальных подтверждений этой информации со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона пока не поступало. При этом Белый дом и Госдепартамент США отказались от комментариев.

«Повышение ставок в войне, которую унаследует Трамп»

Разрешение на нанесение ударов вглубь РФ, данное президентом США Джо Байденом, повысит ставки в конфликте, но не улучшит позиции Киева, к такому выводу пришли опрошенные телекомпанией CNN аналитики.

«Разрешение на использование высокоточных ракет США для нанесения ударов по территории России звучит весьма провокационно (…) Но на самом деле Украина не получит достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ход войны», - говорится в статье.

Это решение было принято после выборов президента США, напоминает издание. И от уходящей администрации Байдена новый президент США Дональд Трамп «унаследует войну, в которой ставки только что значительно повысились».

«ВПК хочет успеть развязать третью мировую войну»

В свою очередь Дональд Трамп-младший заявил, что американский военно-промышленный комплекс США хочет успеть развязать третью мировую войну до того как в Белом доме сменится администрация и его отец займет пост главы государства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни», - написал он.

А сторонник Трампа миллиардер Илон Маск заметил в соцсети X, что Россия может дать зеркальный ответ. Он также согласился с мнением одного из пользователей, что «либералы любят войну», и что она «выгодна большому правительству».

Представитель переходной команды Трампа пояснил ТАСС, что следующий президент США может пересмотреть решение своего предшественника наносить удары вглубь российской территории при помощи американских тактических баллистических ракет ATACMS. Однако он констатировал, что сейчас Байден имеет право на такие действия.

«У США в любой конкретно взятый промежуток времени есть только один президент. До полудня 20 января 2025 года этим президентом является Джо Байден. Решение о применении этих ракет принимал он. Но [до смены президента] осталось недолго», - заверил он.

Напомним, что Дональд Трамп обещал положить конец конфликту на Украине. В ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что может сделать это еще до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

«Разрешение Киеву бить вглубь России не изменит ход СВО»

Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России не изменит ход специальной военной операции. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Любые ракеты будем сбивать, невзирая на страну происхождения и дальность их полета. Мы побеждаем на фронте. Но весь мир должен знать, что США провоцируют Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников», - подчеркнул он.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал решение уходящей администрации США «грязной провокацией», которая «сокращает степень свободы Трампу», говорящему о мире.

«Я думаю, что врасплох они нас не застанут. Я в это верю. Тем не менее, это беспрецедентный шаг. Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца», - констатировал сенатор в беседе с ТАСС.

Он предупредил, что ответный удар России «может быть страшной силы», им могут быть снесены «все центры принятия решений на Украине, все мосты через Днепр».

Реакция мирового сообщества и Украины

Мировые политики, комментируя решение Байдена, также предупредили о рисках начала третьей мировой войны. В частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро в выступлении, которое транслировал телеканал VTV, назвал разрешение на использование дальнобойных ракет против России «безумием американского империализма».

«Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», - констатировал он.

Китай же выступает против любых шагов, которые могут привести к эскалации украинского конфликта и росту напряженности. Об этом корреспонденту ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Вместо того, чтобы подливать масло в огонь и разжигать конфликт, соответствующие стороны должны стремиться к созданию условий для политического урегулирования украинского кризиса», - заметил он.

А Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о разрешении Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России, заявил, что «ракеты скажут сами за себя», пишет «Российская газета».

«Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя», - пояснил Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Политик также напомнил, что одним из главных пунктов «плана победы» Украины является дальнобойность ВСУ.

Напомним, что свой «план победы», предусматривающий в том числе и использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории РФ, Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины 16 октября. Позднее он сообщил, что в скором времени собирается представить новый «план действий» для Украины. По словам Зеленского, план будет включать 10 пунктов, в том числе в сфере безопасности, энергетики и вооружений.