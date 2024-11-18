Сторонники продолжения конфликта на Украине в США и Евросоюзе в своем отчаянии готовы пойти на расширение военных действий до глобальных масштабов, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил, что сторонники войны, находясь в отчаянии, готовы дойти «до самого худшего» рассмотреть возможность расширения боевых действий на Украине до мирового уровня, передает ТАСС.

При этом Сийярто прямо не упомянул, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать свои системы вооружений большой дальности для ударов вглубь России.

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Ранее Сийярто заявлял, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине из-за невозможности Европы в одиночку поддерживать украинскую армию.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США находятся в состоянии войны с Россией после одобрения Джо Байденом ракетных ударов ATACMS вглубь российской территории.