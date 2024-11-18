В столице Индии зафиксирован экстремальный уровень загрязнения воздуха

Столицу Индии - Нью-Дели - накрыл густой смог, а в городе зафиксирован "крайне опасный" уровень загрязнения воздуха. Как сообщает газета Hindustan Times, по распоряжению властей с завтрашнего дня отменены занятия в школах и университетах, ученики старших классов и студенты переведены на удаленное обучение. Также остановлены строительные работы на не критически важных объектах. Кроме того, тяжелым грузовикам запрещен въезд в город.

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По данным индийских СМИ, население 30-миллинного (вместе с пригородами) мегаполиса в эти дни в буквальном смысле задыхается, сталкиваясь с самым высоким уровнем содержания вредных частиц в воздухе с начала этого года. Уточняется, что индекс качества делийского воздуха (AQI) в настоящее время оценивается на уровне 494, при том, что "хорошим" показатель считается в пределах от 0 до 50, "удовлетворительным" - от 51 до 100, "умеренно загрязненным" - 151-200, "сильно загрязненным" - 201-300, а "опасно загрязненным" - более 300.

Окутавшая столичный регион Дели токсичная атмосфера почти в 30 раз превышает минимальные не опасные для здоровья человека уровни, отмечает британская газета The Guardian. Со ссылкой на экспертов в области здравоохранения это издание сообщает, что столь высокая степень загрязнения воздуха снижает продолжительность жизни проживающих в столице Индии людей в среднем на семь лет. Согласно оценкам индийских ученых, вдыхание такого воздуха эквивалентно выкуриванию 50 сигарет в день. А по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень загрязнения воздуха в Дели уже в 60 раз превысил рекомендуемую суточную норму.

Ежегодно по мере понижения температуры в конце осени-начале зимы Дели сталкивается с проблемой смога, гари и дыма. В числе прочих факторов она вызвана массовым сжиганием фермерами на прилегающих к мегаполису территориях, особенно в штате Пенджаб, остающегося в полях мусора после снятия урожая риса. Несмотря на то, что такая практика очистки полей запрещена и карается высокими штрафами, индийские аграрии продолжают массово жечь солому.

В прошлом месяце Верховный суд Индии постановил, что чистый воздух является фундаментальным правом человека и раскритиковал центральное правительство страны вместе с региональными властями за неспособность исправить крайне неблагополучную экологическую ситуацию в городе. Несмотря на принятие в Индии еще в 2016 году Поэтапного плана действий по реагированию на загрязнение (GRAP), а в 2019 году Национальной программы по очищению воздуха (NCAP) принимаемые меры для борьбы с загрязнением воздуха в столичном округе Дели не демонстрируют свою эффективность.