Пашинян объяснил причину масштабных отставок в правительстве Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию, что он попросил нескольких высокопоставленных чиновников покинуть свои посты. Об этом политик написал на своей странице в одной из соцсетей.

На выходных армянские СМИ начали писать о волне отставок членов правительства. Сообщалось, что заявления об увольнении подали глава МВД Армении Ваге Казарян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, глава комитета государственных доходов страны Рустам Бадасян и глава Следственного комитета Аргишти Кярамян.

«Принимая во внимание массовые дискуссии <…>, считаю необходимым сообщить, что я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности. Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем я говорил публично», - заявил Пашинян.

Он добавил, что «не может отрицать заслуги» уходящих в отставку чиновников в развитии армянской государственности. Пашинян поблагодарил их за вклад и «понимание его просьбы».