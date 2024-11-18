В Абхазии попытались захватить гостелерадиокомпанию

Неизвестные попытались захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). Как сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр президента Абхазии, охране пришлось открыть предупредительный огонь.

Отмечается, что к зданию телеканала подъехала группа лиц, предположительно, связанных с оппозиционными силами. Утверждается, что они собирались установить контроль над вещанием. На данный момент обстановка стабилизировалась, а сотрудники АГТРК продолжают работу в обычном режиме.

«Руководство АГТРК выражает благодарность службам охраны за оперативное реагирование и обеспечение безопасности на объекте, а также подчеркивает недопустимость подобных действий, ставящих под угрозу стабильность в Республике Абхазия», — добавили в инфоцентре.

В свою очередь, пресс-служба президента заявила, что группа неизвестных на 15 автомобилях открыла стрельбу в непосредственной близости от студии телеканала, чем создала «напряженную обстановку». Они якобы хотели запугать сотрудников и оказать давление на редакцию. Там не исключают повторения инцидентов и считают необходимым усилить охрану телекомпании.

Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента

Напомним, что 15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Сессию отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку, а оппозиция потребовала повторного созыва для полного исключения вопроса из повестки.

В результате протестующие захватили ряд административных зданий и потребовали от президента Абхазии Аслана Бжании уйти в отставку. Абхазский лидер заявил, что продолжит работу и призвал граждан не поддаваться на провокации.