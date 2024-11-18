Белый дом раскрыл причину откладывания разрешения на удары ВСУ по России

США откладывали разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России из-за страха ответа Москвы. Об этом сообщает Джо Байдена.

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«Белый дом сохранял запрет на удары [дальнобойными ракетами] ATACMS по России отчасти из-за опасений, что Россия ответит применением силы по отношению к интересам США и их союзников в других странах», — говорится в материале.

По словам чиновников, администрация Байдена опасалась, что Москва ответит «применением более разрушительного оружия на Украине, увеличением числа диверсионных атак в Европе и США или усилением поддержки Ирана и хуситов в Йемене».